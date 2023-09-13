Под Новосибирском два часа тушили здание поселковой администрации

Утром 13 сентября пожарные тушили огонь в здании поселковой администрации в Искитимском районе Новосибирской области.

Возгорание в сельской администрации деревни Шибково Искитимского района произошло в среду, 13 сентября, в 6.28. На место происшествия сразу же были направлены дежурные караулы из двух ближайших пожарно-спасательных частей.

«Из-за позднего обнаружения и сообщения в пожарную охрану и отдаленности места происшествия от ближайшей пожарной части (около 20 км) огонь успел распространиться на большой площади, — рассказали в пресс-службе НУ МЧС России по Новосибирской области. – Оценив обстановку, командир отделения 26-й ПСЧ запросил дополнительные силы».

Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, поэтому пожарным потребовалось больше времени для тушения огня – порядка 2 часов.

«На реагирование привлекались 16 бойцов пожарной охраны и 4 единицы техники. В настоящее время ведется разбор и проливка сгоревших конструкций для предотвращения повторного возгорания», — добавили в областном главке МЧС.

Был ли это поджог или случайное стечение обстоятельств – предстоит установить дознавателям, которые также работают на месте.

Сегодня же, 13 сентября, в посёлке Маслянино под Новосибирском загорелся склад на площади 900 квадратных метров – на месте также работают сотрудники МЧС и устанавливают причины возгорания.