Под Новосибирском ФСБ задержала браконьера с 15 краснокнижными осетрами

Жителя Новосибирской области задержали за незаконный оборот редкой рыбы.

Незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов пресекли сотрудники ФСБ в Новосибирской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий был выявлен гражданин Российской Федерации, занимающийся незаконной деятельностью. При обыске его места жительства было обнаружено и изъято 15 замороженных экземпляров, предположительно, рыб осетровых пород.

Изъятые материалы были направлены на ихтиологическую судебную экспертизу в Новосибирский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Результаты экспертизы подтвердили, что представленные экземпляры относятся к виду осетр сибирский, который внесен в Красную книгу Российской Федерации.

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 10 миллионов рублей. В связи с этим, органом дознания Пограничного управления было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в Новосибирской области браконьеры застрелили трёх косуль.