Под Новосибирском загорелся склад на площади 900 «квадратов»

В посёлке под Новосибирском начался пожар на складе предприятия.

В среду, 13 сентября, в посёлке Маслянино под Новосибирском начался крупный пожар. Как сообщают в пресс-службе МЧС по региону, площадь возгорания — 900 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 8:15. Очевидцы сообщили, что горит неэксплуатированный кирпичный склад. Прибывшие пожарные увидели крышу здания в огне. На момент публикации пожар всё еще не потушен.

На месте работают 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ранее Сиб.фм публиковал переговоры с пилотом аварийно севшего под Новосибирском самолёта. У Airbus A320 отказала гидравлическая система, а до аэропорта Толмачёво не хватало топлива, и пилотам пришлось сажать его в поле в Убинском районе.