В сети опубликовали переговоры с пилотом аварийно севшего под Новосибирском самолёта

Авиакомпания обнародовала запись переговоров пилотов, посадивших самолет на поле под Новосибирском.

В Новосибирской области 12 сентября совершил аварийную посадку самолет Airbus A320. У него отказала гидравлическая система, а до аэропорта Толмачёво не хватало топлива, и пилотам пришлось сажать его в поле в Убинском районе. Позже опубликовали запись разговоров пилота с диспетчером.

— Был отказ гидравлической системы?

— Попозже, не отвлекайте

— Понял. И уточним у Новосибирска сейчас схему захода

— Принял

— 1383 на 120 эшелоне пойдем, нам топлива не хватит

— Понял, эшелон 120, занимайте эшелон 120

— Новосибирск, погода подскажите еще раз, пожалуйста

— Пилот 1383, хорошо, запросим последнюю погоду, и вам ветер может нужен на 120 эшелоне?

— Да, скажите

— Понял, уточню

Ранее Сиб.фм публиковал полную информацию об экстренной посадке Airbus A320 под Новосибирском в одном материале. По данным МЧС России, на борту находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребёнка.

Произошедший в Новосибирской области инцидент — не первый в истории «Уральских авиалиний». Четыре года назад произошло так называемое «чудо на кукурузном поле», известная как аварийная посадка A321 над Жуковским. Тогда пилоты также приняли решение посадить самолёт в открытой местности, чтобы избежать катастрофы. В результате инцидента никто не пострадал. Согласно окончательному отчету МАК, причиной инцидента стало попадание чаек в двигатели самолета A321. Каждая из плиц имела массу более килограмма, и попадание нескольких птиц в двигатели привело к их повреждению. В результате экипаж вынужденно приземлился вне аэродрома.