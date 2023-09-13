Ракету с новосибирской символикой впервые запустят в космос

Ракету-носитель «Союз-2.1а» с новосибирской символикой запустят на этой неделе с космодрома Байконур.

Юбилейная символика «Новосибирск — Город трудовой доблести», приурочена к 130-летию столицы Сибири и появится в космосе впервые. Жест — дань уважения вкладу города в освоение космического пространства.

«Сегодня ракета была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома. После установки в вертикальное положение специалисты предприятий госкорпорации “Роскосмос” продолжили её подготовку к пуску», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своём телеграм-канале.

Напомним, что, в юбилейный для Новосибирска год, сразу несколько событий были связаны с современным этапом освоения космоса и с историей нашей космонавтики, ее легендарными основоположниками.

В марте текущего года осуществилась успешная миссия сибирячки Анны Кикиной, которая вернулась с орбиты Международной космической станции. В честь нее теперь назван новосибирский планетарий, в преддверии Дня города ей было присвоено звание почетного жителя.

В настоящее время в Новосибирске на улице Советской ведется реконструкция Музея космонавтики имени Юрия Кондратюка. В конце августа туда был доставлен первый экспонат — посадочный модуль корабля «Восток». Известно, что данный космический модуль такой же, как у корабля, на котором летал Юрий Гагарин.