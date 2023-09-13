Семья пилота, посадившего самолет под Новосибирском, рассказала о своих эмоциях

Жена и дети пилота Эдуарда Семенова рассказали об эмоциях от посадки самолёта под Новосибирском.

Семья пилота Эдуарда Семенова, посадившего самолёт в поле под Новосибирском, поделилась своими эмоциями после происшествия. Видео опубликовал РЕН ТВ.

Глава семейства лично позвонил жене и успокоил ее, объяснив, что никто не пострадал, а они благополучно приземлились на пшеничном поле. По словам Семенова, гидросистема самолета отказала, что могло привести к тому, что они не смогли бы достичь аэропорта: у них оставалось всего 200 литров топлива.

Старший сын пилота рассказал, что узнал об аварийной посадке от своего учителя по английскому языку. По словам мальчика, сначала он запаниковал, но вскоре успокоился и понял, что его отец герой.

Как прокомментировала жена Эдуарда Семёнова, её муж со школьной скамьи мечтал стать пилотом после просмотра фильма "Экипаж". После окончания школы он поступил в Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации.

Ранее гендиректор «Уральских авиалиний» прокомментировал ЧП под Новосибирском.