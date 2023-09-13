В Новосибирске агроном Шубина рассказала о правилах хранения картофеля

В Новосибирске агроном Шубина сообщила, что здоровый картофель нужно отбирать от зараженного фитофторозом.

Агроном Людмила Шубина из Новосибирска рассказала, что отправлять картофель на хранение после выкапывания следует лишь через десять дней. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

По словам специалиста, выкопанный картофель необходимо хорошо просушить, поместить его в ящики или сетчатые мешки, затем хранить его в темном, сухом помещении на протяжении десяти дней, а далее перебрать. Шубина подчеркнула, что здоровый картофель нужно отобрать от зараженного фитофторозом.

«Фитофтороз появляется на клубнях и иногда дремлет на клубнях, пока они прорастают. Тогда они незаметны, потом же мякоть начинает буреть, после чего заболевание распространяется на весь корнеплод», — сказала агроном.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске агроном Шубина исключила опасность заморозков для урожая.