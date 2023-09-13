В Новосибирске автомобиль чуть не упал с эстакады на Ипподромскую

На улице Фрунзе в Новосибирске седан чуть не упал на Ипподромскую.

В среду, 13 сентября, в Новосибирске седан на большой скорости вылетел с дороги и чуть не упал с эстакады на Ипподромскую. Об этом сообщили в Telegram-канале АСТ-54.

ДТП произошло в ночь на 13 сентября. Автомобиль ехал на большой скорости по улице Фрунзе, и перед развилкой не затормозил, а поехал напрямую по газону. Из-за этого машина не смогла заехать на проезжую часть, и её откинуло с дороги на пролегающие рядом трубы. Только за счёт этого автомобиль не упал на Ипподромскую.

Достоверно неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в этом ДТП, но уже утром 13 сентября автомобиль эвакуировали в присутствии патруля ГИБДД.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Первомайском районе Новосибирска в лоб столкнулись два автомобиля. У обоих автомобилей, Toyota и Renault, сильно повреждены передние части корпуса. Мужчина за рулём Renault не пострадал, женщина за рулём Toyota госпитализирована. Тяжесть травм предстоит уточнить врачам.