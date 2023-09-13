В Новосибирске исчез мемориал погибшему главе ЧВК «Вагнер» Пригожину

В Новосибирске убрали мемориал Евгению Пригожину.

На пересечении улиц Мичурина и Ядринцевской в Новосибирске не осталось и следа от стихийного мемориала главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом сообщил журналист BFM-Новосибирск, побывав там вечером 12 сентября.

Мемориал в память о погибших руководителях ЧВК «Вагнер» появился в центре мегаполиса на следующий день после падения воздушного судна, на борту которого они находились. «Вагнеровцы» желали, чтобы он простоял 40 дней. Теперь мемориала нет, его разобрали спустя 20 дней после установки.

Мемориал находился около входа в новосибирский офис частной военной компании. Первое время там можно было увидеть фото Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, цветы и свечи. К первому осеннему месяцу там можно было наблюдать уже рисунки, флаги, большой триколор из цветов.

Как ранее писал Сиб.фм, житель Новосибирска публично потребовал предоставить доказательства гибели Пригожина.