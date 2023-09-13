сегодня
13 сентября, 15:19
пробки
3/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 94.70 | eur 101.5
сегодня
13 сентября, 15:19
пробки
3/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 94.70 | eur 101.5
сегодня 13:08
общество

В Новосибирске приставы арестовывают имущество клиники «1+1»

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске клиника «1+1» задолжала миллионы рублей владельцу здания на Восходе.

В Новосибирске судебные приставы арестовывают имущество клиники «1+1», которая ранее располагалась на улице Восход, 28.

Фото В Новосибирске приставы арестовывают имущество клиники «1+1» 2

Фото В Новосибирске приставы арестовывают имущество клиники «1+1» 3

Фото В Новосибирске приставы арестовывают имущество клиники «1+1» 4

«Имущество передается все на хранение мне, как представителю Станислава Беляева (владелец здания — прим.ред.). В дальнейшем мы это все вывозим на склад для дальнейшего хранения. Позже приставы примут решение по реализации этого имущества», — объяснила юрист Екатерина Рослякова, корреспонденту Сиб.фм.

Юрист объяснила, что приставы работают по решению суда, которое уже вступило в силу. Суд постановил взыскать с клиники более 20 миллионов рублей.

Фото В Новосибирске приставы арестовывают имущество клиники «1+1» 5

Фото В Новосибирске приставы арестовывают имущество клиники «1+1» 6

Однако процессы по другим делам еще продолжаются.

Фото В Новосибирске приставы арестовывают имущество клиники «1+1» 7

В самом здании большое количество вооруженных сотрудников ФССП. Работники выносят имущество со всех помещений, однако в операционном блоке пока никаких больших работ не велось — там самое дорогостоящее оборудование. Все кабинеты в блоке опечатаны.

Фото В Новосибирске приставы арестовывают имущество клиники «1+1» 8

Фото В Новосибирске приставы арестовывают имущество клиники «1+1» 9

Фото В Новосибирске приставы арестовывают имущество клиники «1+1» 10

Фото В Новосибирске приставы арестовывают имущество клиники «1+1» 11

Напомним, владелец здания на улице Восход дал интервью Сиб.фм, в котором рассказал, что руководство клиники "1+1" задолжало ему более 70 млн рублей за аренду. По его словам, клиника с первого месяца начала срывать график платежей и подавать встречные иски.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в