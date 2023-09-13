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общество

В Новосибирске участковый получил взятку от мигранта 20 тыс рублей

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске участкового приговорили к 3 года после получения взятки от мигранта.

В Новосибирске Советский районный суд отправил участкового полиции в колонию на 3 года за взятку. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По версии следствия, майор полиции, занимая должность старшего участкового уполномоченного полиции отдела полиции N° 10 «Советский», в ноябре 2022 года прибыл по вызову в одну из квартир по улице Экваторная. В квартире проживал мигрант без регистрации. Полицейский потребовал от иностранца взятку в 20 тысяч рублей, но после получения денег он был задержан правоохранителями.

Бывшего майора отправили на 3 года в колонию общего режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей и запрет на работу в органах на 3 года.

Напомним, в Новосибирске директор лицея заявила, что стела в честь героев ВОВ не является памятником.

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Дамир Трубников

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