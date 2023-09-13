В Новосибирской области заработали новые места для отдыха и оздоровления

В Новосибирской области в нынешнем году открылись новые места для отдыха и оздоровления детей.

В Новосибирской области в текущем году открылись порядка 200 новых мест для отдыха и оздоровления. В регионе продолжат создавать дополнительные места для детского отдыха.

Так, в 2023 году 3 новых лагеря на 198 мест начали работать в Маслянинском и Новосибирском районах. В первом из них появились детский лагерь «Цивилизация» на 90 мест и палаточный лагерь «Спецназ дети. Новосибирск» на 60 мест.

В Новосибирском районе начал принимать ребятишек палаточный лагерь «ЮНАРМЕЕЦ» на 48 мест на территории школы №11 Шиловского гарнизона. Кроме того, в Бердске выделили деньги на восстановление детского оздоровительного лагеря Адмирала Нахимова. Открытие лагеря запланировано на 2025 год. Летом этого года в области отдохнули примерно 121 тыс. детей.

Как ранее писал Сиб.фм, сильная волна холода обрушится на Новосибирск в конце сентября.