В Волгоградской области разбился военный самолёт Су-24

Под Волгоградом на учебном вылете разбился Су-24.

Под Волгоградом произошло крушение военного самолета типа Су-24. По данным собеседника издания V1.RU., данный вылет был учебным, а самолет не был оснащен боеприпасами, поэтому никаких разрушений на земле не произошло.

На момент публикации всё еще неизвестно, что случилось с пилотами. В настоящее время ведется операция по их поиску. Сообщается, что самолет исчез с радаров непосредственно после взлета, а позднее на местности обнаружены три очага возгорания.

Ранее Сиб.фм публиковал полную хронику экстренной посадке Airbus A320 под Новосибирском. Самолёт маршрута «Сочи-Омск» совершил посадку в пшеничном поле Убинского района. На борту находились 167 человек, среди которых никто не получил серьёзных увечий. Также с места ЧП сделали эффектные фотографии.