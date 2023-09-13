Врач Филева дала советы по сохранению здоровья кожи осенью

Чтобы восстановить водный баланс, важно применять специальные кремы и лосьоны.

Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала в беседе с Pravda.Ru, как сохранить здоровье кожи в осенний период. По ее словам, можно использовать специальные кремы и лосьоны, пить больше воды и использовать увлажнитель воздуха дома и на работе.

Кроме того, важно скорректировать свой рацион питания. В него стоит добавить продукты, богатые антиоксидантами, — овощи, фрукты и ягоды, которые защитят кожу от повреждения.

Вдобавок специалист посоветовала с осторожностью относиться к очищающим и отшелушивающим процедурам и не использовать слишком горячую воду для умывания, так как она быстрее смывает защитный слой кожи и делает ее более уязвимой.

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