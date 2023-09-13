Врач Никитина назвала полезные продукты в осенний период

Специалист рекомендует употреблять больше овощей и фруктов с витамином С.

Нутрициолог Лариса Никитина рассказала в беседе с Pravda.Ru, что осенью лучше всего употреблять продукты с витамином С.

«Кислые зелёные яблоки, лимоны очень полезны детям и в осенне-зимний период, а также, болгарский перец красный, зелёный, желтый, всех цветов радуги», — объяснила специалист.

Вдобавок врач посоветовала прислушиваться к своему организму, потому что он лучше понимает, что ему не хватает.

«А так вообще надо поддерживать свой организм в течение всего года, не только в начале осени», — резюмировала она.

Напомним, нутрициолог назвала продукт, замедляющий старение.