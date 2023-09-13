Жительница Новосибирска показала выращенную в холодильнике срамоту

Сибирячка продемонстрировала в Сети грибы, выращенные в своем холодильнике, которых назвала писюнами.

Жительница Новосибирска вырастила у себя дома в холодильнике грибы, но решила от них не избавиться, а посмотреть, что с ними случится. Об этом сообщает VN.ru.

Сибирячка Мария Александровна рассказала о своих грибах в тематическом сообществе грибников «Грибы и грибные места Новосибирск, НСО, форум». Снимок она подписала так: «День второй. Писюны растут в холодильнике... уже трое».

Оказалось, что речь идет о веселке. Опытные грибники рекомендовали сибирячке выбросить эти грибы, поскольку от них скоро останется одна жижа. По словам грибника Анастасии Успенской, веселка прорастает, сохранить такой гриб можно, если только разрезать его на четыре части и залить водкой или самогонкой.

Она подчеркнула, что после дня жизни веселка привлекает мух, выбрасывает стрелу. При этом Мария Александровна грибы не выбросила, они пролежали у нее несколько дней, чтобы посмотреть, во что они превратятся.

Стоит отметить, что латинское название веселки обыкновенной — Phallus impudicus, что в переводе буквально значит «Фаллюс нескромный или бесстыжий». Такой гриб в народе называют «срамотник». За минуту он становится больше на 5 мм максимум, из-за чего веселка включена в книгу рекордов Гиннеса. Гриб нередко задействуют для изготовления лекарств.

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