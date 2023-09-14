82% жителей Новосибирской области чувствуют себя защищёнными полицией

В Новосибирской области полиция провела опрос, чтобы выяснить, чувствуют ли себя местные жители защищёнными.

Около 82% жителей Новосибирской области заявили, что они чувствуют себя защищенными от преступников и атак на их жизнь, здоровье и имущество. Это стало известно после проведения опроса общественного мнения о работе полиции ГУ МВД по Новосибирской области.

Опрос проводился в Центральном районе города Новосибирска, а также в Краснозерском и Куйбышевском районах области. Сотрудники полиции интересовались мнением населения о работе правоохранительных органов и уровне доверия к полиции. Всего было опрошено более 1400 человек.

Результаты опроса показали, что 84% опрошенных выразили доверие полиции в обеспечении их личной и имущественной безопасности. Кроме того, 81% опрошенных оценили работу полиции положительно. Эти результаты свидетельствуют о том, что большинство жителей региона удовлетворены работой полиции и чувствуют себя защищенными благодаря ее деятельности.

Напомним, в Новосибирске рассказали подробности и причины арестов в клинике «1+1».