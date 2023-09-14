Депутаты Новосибирска предложили выдавать жильё сиротам по инвестпроектам

Нехватку жилья для детей-сирот в Новосибирской области решат при помощи застройщиков.

Комитет Заксобрания Новосибирской области по строительству, ЖКХ и тарифам принял изменения в региональные законы, предусматривающие использование механизма реализации масштабных инвестиционных проектов для помощи детям-сиротам.

Согласно изменениям, застройщики, вложившие не менее 600 млн руб. в строительство объектов жилой недвижимости площадью не менее 10 тыс. кв. м, будут получать земельные участки без проведения конкурса. Взамен застройщики предоставят детям-сиротам квартиры в новой жилой застройке площадью не менее 6,5% от общей площади объекта.

Изменения будут внесены в региональные законы об управлении и распоряжении государственной собственностью, о наделении местных органов самоуправления полномочиями по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей без попечения родителей, а также о критериях соответствия объектов социально-культурного и коммунального бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов для предоставления земельных участков без проведения торгов.

На начало августа текущего года в регионе в очереди на обеспечение жильем состояли более 7,5 тыс. детей-сирот. Некоторые из них имели неисполненные судебные решения (95 человек). Замглавы профильного комитета парламента Вадим Агеенко отметил, что требование в 600 млн руб. является слишком жестким, так как ранее застройщикам было разрешено вносить до 500 млн руб.

Детали законопроекта обсудит рабочая группа по вопросам внедрения, заключил председатель комитета Олег Подойма.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске аренда жилья подорожала на 20% к началу сентября 2023 года.