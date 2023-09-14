Две женщины оказались под завалами при обрушении крыши дома под Новосибирском

В Новосибирской области спасатели извлекли из-под завалов двух женщин.

В Новосибирской области пожарные спасли двух женщин после обрушения потолочного перекрытия в частном жилом доме. Инцидент произошел на станции Крахаль Новосибирского района 14 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Бойцы 7-й пожарно-спасательной части аккуратно извлекли 43-летнюю женщину из-под завалов. Затем её транспортировали на жестком щите до скорой медицинской помощи. Спасателям 8-й пожарно-спасательной части удалось вытащить 90-летнюю пенсионерку.

Пострадавших осмотрели медики на месте и доставили в больницу с различными травмами. Несущие конструкции второй квартиры не пострадали.

В операции приняли участие 20 человек и 7 единиц техники, включая 14 сотрудников МЧС России. Причина происшествия устанавливается.

Напомним, в селе под Новосибирском водитель Mitsubishi насмерть сбил женщину.