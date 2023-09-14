В селе под Новосибирском водитель Mitsubishi насмерть сбил женщину

В Новосибирской области женщина погибла после ДТП с Mitsubishi Outlander.

В ДНТ «Солнечное» около села Каменка Новосибирской области автомобилист насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Как утверждают очевидцы, водитель внедорожника Mitsubishi Outlander 1964 года рождения был пьян. После того, как он сбил женщину, он скрылся с места преступления. Прибывшие сотрудники ДПС задержали его по наводке местных жителей.

В комментариях к записи читательница утверждает, что пьяное вождение — обычное дело в Каменке. Более того, водителей, уже лишённых прав, не наказывают повторно.

«Сотрудники ДПС прибыли домой к этому мужчине после того, как у его ворот собрались люди — они хотели устроить самосуд», — отмечает очевидец.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске раскрыли подробности гибели 20-летнего парня в частном секторе. Согласно словам отчима Павла, неизвестные задушили его пасынка, но подозреваемых на данный момент нет.