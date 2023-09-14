В Новосибирске раскрыли подробности гибели 20-летнего парня в частном секторе

В Новосибирске родители загадочно погибшего парня заявили об убийстве.

20-летнего Павла З. похоронили 13 сентября в Новосибирске. Тело молодого человека обнаружили 9 сентября в частном секторе на улице Авиационной. Об этом рассказала его мать в эксклюзивном интервью корреспонденту Сиб.фм.

Согласно словам отчима Павла, неизвестные задушили его пасынка, но подозреваемых на данный момент нет. Через друга, который общался с неким Андреем, стало известно, что тот заявляет, что знает убийцу Павла, но не хочет называть их имена. Друг передал эту информацию полиции.

Отчим также заявил, что после вскрытия ему сообщили, что результаты будут готовы через 40 дней. Он удивлен, что полиция не вызвала на место находки криминалистов и экспертов, есть много непонятных моментов, и, как утверждают сослуживцы Павла, его убили неизвестные.

Родственники жертвы надеются на правосудие и находят ситуацию сложной. Они также не желают обратиться в прокуратуру, опасаясь, что придется проводить эксгумацию тела для расследования.

Корреспондент Сиб.фм обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, где ему сообщили, что в настоящее время проводится проверка. По результатам судмедэкспертизы будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Павел вернулся с армии в июне и мечтал работать на Чкаловском заводе. Он должен был выйти на работу в понедельник, 11 сентября.