Гендиректор «Сибири» Фастовский рассказал, прочему Матч звёзд КХЛ пройдёт не в Новосибирске

Кирилл Фастовский рассказал столичным журналистам, почему не решился устроить Матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги в Новосибирске.

Ранее, ещё на открытии нового ЛДС, генеральный директор "Сибири" Кирилл Фастовский говорил, что не исключает проведение Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги в Новосибирске. Однако накануне он объяснил, почему отказался от идеи проведения этого мероприятия в столице Сибири.

О том, что Матч звезд КХЛ – 2023 пройдёт 9 и 10 декабря на новой "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге стало известно в этот четверг. Выбор спортивного объекта прокомментировал гендиректор «Сибири».

"Пока у Новосибирска идет переходный период в связи с введением нового дворца. На данный момент мы решили повременить с проведением такого грандиозного мероприятия, как Матч звезд КХЛ. Мы думаем об этом, в дальнейшем есть соответствующие планы. Надеюсь, что все, кто заинтересован и работает в Новосибирске, примут это решение. Но оно должно быть взвешенным, — передаёт слова Фастовского издание «РИА Новости Спорт».

– Сейчас мы этого опасаемся. Также летом мы планируем организовать турне сборной России в Новосибирске. Есть планы по модернизации освещения, мы знаем об этих проблемах, равно как и о проблемах с качеством льда".

Кирилл Фастовский также заверил журналистов, что знает, почему существует такая проблема. Также он отметил, что новый объект пока требует «притирки».