Минобороны утвердило новый список заболеваний, с которыми нельзя служить

Утверждён перечень противопоказаний для службы в армии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил новый перечень заболеваний, которые препятствуют призыву на военную службу по контракту в Вооруженные силы России в период мобилизации, военного положения и в военное время. Приказ с перечнем был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Всего в перечень включено 26 пунктов, которые указывают на различные заболевания, при которых гражданин считается ограниченно годным и не может быть принят на службу.

Среди этих заболеваний значатся такие серьезные состояния, как ВИЧ, гепатит В и С, активный туберкулез, сахарный диабет I типа, а также различные заболевания сердца и психические расстройства.

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