В Новосибирске пенсионеры получили прибавку к пенсии

Новосибирские пенсионеры получили прибавку к своим пенсиям.

В Новосибирской области установлена двойная фиксированная выплата для пожилых людей, достигших 80 лет. По данным Социального Фонда России (СФР), в регионе насчитывается около 100 тысяч таких пенсионеров, из которых 4 тысячи перешли этот возрастной рубеж в текущем году.

Базовая часть пенсии, или так называемая фиксированная выплата, выплачивается всем получателям страховой пенсии. Однако, при достижении 80 лет, ее размер увеличивается в два раза. По данным новосибирского отделения СФР, размер фиксированной выплаты ежегодно увеличивается. В текущем году она составляет 7567 рублей.

Если у 80-летних жителей есть иждивенцы, фиксированная выплата становится еще больше, увеличиваясь в зависимости от их числа. В текущем году повышенную фиксированную выплату получили еще 4 тысячи жителей Новосибирской области.

Как заявили в СФР, перерасчет выплаты происходит автоматически при достижении 80-летия, и нет необходимости подавать заявления в Социальный Фонд. Пенсия в повышенном размере начинает выплачиваться со следующего месяца после дня рождения. Однако, если человек получает пенсию по потере кормильца или по инвалидности (для инвалидов I группы), выплата не будет повышена.

Напомним, пенсионерке из Новосибирска прокуроры помогают избавиться от навязанных мошенниками долгов.