Под Новосибирском эвакуировали лицей №13 по сообщению о минировании

Днём 14 сентября в лицей №13 позвонили неизвестные и сообщили, что учебное заведение заминировано – школьники были экстренно эвакуированы.

Звонок в лицей №13 в посёлке Краснообск поступил в районе обеда четверга, 14 сентября. На место прибыли сотрудники МЧС и кинологи с собаками.

«Позвонили телефонные террористы: ищите бомбу. После этого последовала эвакуация: вещи дети оставили внутри здания, — рассказал Сиб.фм Валерий Котельников. – Все ушли без одежды по домам. Они стояли около ворот, ждали, когда можно забрать портфели и вещи. Уроки были сорваны».

Кинолог с собакой обследовали здание — взрывных устройств найдено не было. В это время школьники, живущие по соседству, накатались на велосипедах и встретили кинолога, засыпав его вопросами.

«Час назад оцепление было снято, однако дети уже разошлись по домам, не получив порцию знаний», — заключил краснообский блогер.

Известно, что звонки поступали и в некоторые новосибирские школы. Сейчас полицейские устанавливают звонивших телефонных террористов.

Надо сказать, что подобные звонки участились за время выборов губернатора Новосибирской области. Например, в прошлое воскресенье телефонные террористы минировали аквапарк.