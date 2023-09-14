Под Новосибирском появилось такси «Вагнер»

В Новосибирской области боец ЧВК «Вагнер» создал своё такси.

В Новосибирской области в Болотное появилось новое частное такси под названием «Вагнер». Об этом пишет Vn.

По данным издания, автопарк состоит только из одной машины, но в дальнейшем его владелец планирует расширение бизнеса.

По словам Валерия, название такси выбрано неслучайно. Он сам провел полгода на СВО, за что был награжден медалями «За отвагу» и «Черным крестом» — особой наградой ЧВК. В мае этого года сибиряк вернулся из зоны боевых действий и решил запустить свое такси. Он отремонтировал свой автомобиль, запустил рекламу и распечатал визитки.

Валерий узнал из интернета, что в городе жалуются на такси. Машин либо мало, либо они не приезжают, либо отказываются везти далеко. В его такси все иначе — люди довольны тем, что машина всегда приезжает без проблем. По словам Валерия, заказов хватает, а клиенты благодарны.

В дальнейшем Валерий планирует зарегистрировать бизнес и нанять водителей, чтобы расширить свою деятельность. Уже есть те, кто обращается за подработкой.



Напомним, глава ЧВК «Вагнер» Пригожин погиб в авиакатастрофе.