Под Новосибирском водитель бросил женщину умирать: стали известны подробности ДТП

Водитель Mitsubishi оставил женщину умирать посреди дороги у села под Новосибирском.

Летальное ДТП случилось вечером 13 сентября в Новосибирском районе. По информации, предоставленной Госавтоинспекцией, пожилая женщина попала под колеса Mitsubishi Outlander. Сначала водитель скрылся с места происшествия, но его удалось найти позднее.

Примерно в 21:30 автомобиль Mitsubishi двигался в сторону ДНТ "Солнечное" через село Каменка. Около одном из домов машина сбила женщину, которая шла по краю проезжей части с противоположной стороны дороги.

После наезда водитель уехал, не оказав пострадавшей никакой помощи. К несчастью, женщина, которой было 63 года, скончалась. Но спустя несколько часов удалось найти водителя и автомобиль. На фотографиях изъятой Mitsubishi видны характерные повреждения.

В ГИБДД по Новосибирской области уточнили, что водитель 1964 года рождения был пьян. Специалисты продолжают устанавливать обстоятельства ДТП в ходе проверки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что виновникам взрыва заправки в Новосибирске запросили реальные сроки. Государственный обвинитель потребовал от суда назначить всем подсудимым лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, причем на 4 года для Гармидера и Савлука, и на 3 года для Киселя. Как отмечается в суде, все подсудимые признали свою вину, но защита просила вынести решение, не связанное с лишением свободы.