Сбивший насмерть женщину под Новосибирском оказался бизнесменом

Раскрыта личность бизнесмена, который пьяный сбил насмерть женщину под Новосибирском.

В Новосибирской области, около села Каменка в ДНТ «Солнечное», водитель на Mitsubishi Outlander на огромной скорости насмерть сбил женщину. Видео с происшествием опубликовал тг-канал «АСТ-54 Black».

После происшествия он попытался скрыться, однако его быстро задержали сотрудники Госавтоинспекции. Очевидцы сняли на видео виновника на ДТП, но мужчина не смог ответить на вопросы о случившемся из-за сильного алкогольного состояния.

По данным Сиб.фм, за рулем автомобиля сидел 59-летний Евгений Ш. У него есть свой бизнес в сфере строительно-монтажных работ. Кроме этого, у Евгения с 2016 года более 50 штрафов ГИБДД.

Официальной информации от Госавтоинспекции региона о ДТП в ДНТ «Солнечное» пока нет.



UPD. В Госавтоинспекции сообщили, что погибла 63-летняя женщина. Виновника задержали спустя несколько часов после происшествия с признаками алкогольного опьянения.

Напомним, сотрудники ДПС прибыли домой к этому мужчине после того, как у его ворот собрались люди, они хотели устроить самосуд.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске сын экс-депутата Алтайского края Бушков, который пьяный сбил женщину в центре города, пытался скрыть информацию о личной жизни.