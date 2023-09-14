Следком раскрыл подробности расследования посадки самолёта в поле под Новосибирском

Стали известны подробности о ходе расследования уголовного дела по факту аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском.

Следователи Восточного МСУТ СК России задействованы в расследовании уголовного дела по факту авиационного происшествия с воздушным судном «Уральских авиалиний». Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Специалисты уже досмотрели место происшествия, изъяли все необходимое, включая образцы топлива и технических жидкостей и блоки регистрации полетных данных.

В настоящее время допрашивают свидетелей происшествия, включая экипаж самолета. Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося. Расследованием занимаются опытные следователи-криминалисты Восточного межрегионального СУТ СК России.

Как ранее писал Сиб.фм, депутат Селезнев выступил с предложением лишить лицензии «Уральские авиалинии».