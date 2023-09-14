В «Березовой роще» Новосибирска состоялась завершающая экоакция

В «Березовой роще» Новосибирска высадили еще 131 дерево.

Сегодня, 14 сентября, в парке «Березовая роща» Новосибирска прошла завершающая экоакция по высадке 131 дерева. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Дирекция городских парков».

«Это последняя экоакция в «Берёзовой роще» в этом году, но не последняя в нашем стремлении сделать парки более зелеными и красочными в дальнейшем. Удачного вам дня!» — написано в ТГ-канале.

Отмечается, что речь идет о ели и березе в количестве 41 и 90 единиц соответственно. Так что подошла к концу высадка деревьев на текущий год в данном парке. За две недели в общей сложности удалось высадить 50 бородавчатых крупномерных берез, 40 видовых берез, 41 сибирскую ель.

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