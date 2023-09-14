В ходе СВО погиб боец Владислав Одиноков из Новосибирской области

В ходе спецоперации погиб военнослужащий Владислав Одиноков из Бердска Новосибирской области.

В Бердске Новосибирской области готовятся к церемонии прощания с бойцом Владиславом Одиноковым, который погиб в ходе СВО. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Военнослужащему был 31 год. Погиб он 2 сентября текущего года, получив смертельное ранение при исполнении служебного долга. Призвали в армию Одинокова в рамках частичной мобилизации.

У военнослужащего остались жена и двое детей. Церемония прощания с бойцом запланирована на 16 сентября с 12 до 13 часов в Кафедральном соборе Преображения Господня на Горького, 44.

Известно, что Владислав появился на свет в Караганде. Когда ему было восемь лет, он с родителями переехал в Бердск. В этом городе он окончил школу. В дальнейшем Владислав обучался в Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта.

Как ранее писал Сиб.фм, мобилизованный из Новосибирской области Андрей Шкредов погиб в зоне СВО.