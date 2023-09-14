В Новосибирске ищут перевозчика на маршрут троллейбуса №29 за 850 млн.

В Новосибирске объявлен аукцион на поиск перевозчика для маршрута троллейбуса №29. Заказчиком аукциона выступает «Центр управления городским автоэлектротранспортом».

Согласно стартовым условиям, победитель контракта получит 850 млн рублей за три года работы.

Основными обязательствами подрядчика будут регулярные перевозки пассажиров и багажа троллейбусами по маршруту №29 в пределах Новосибирска по установленным тарифам. Маршрут протяженностью 38 километров начинается от остановки «Улица Александра Чистякова» и заканчивается в ЖК «Новомарусино». Максимальное количество троллейбусов, которые могут находиться на маршруте одновременно, составляет 24.

Срок начала работ намечен на 1 ноября 2024 года, а окончание контракта запланировано на 31 октября 2027 года. Победитель аукциона будет обязан выполнить все условия договора и обеспечить бесперебойную работу маршрута троллейбуса №29 в течение трех лет.



Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил работу троллейбуса, вышедшего на маршрут № 29.