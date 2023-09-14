В Новосибирске задержаны четверо общественников из народной дружины «Пульс»

13 сентября в Новосибирске был задержан ОМОНом лидер народной дружины «Пульс» Рустам Мирзамдамов, сегодня в полиции уже находятся четверо дружинников. Супруга общественника Мария Тюляева рассказала, в чём обвинили общественников.

В дом руководителя народной дружины «Пульс» Рустама Мирзамдамова ОМОН ворвался утром 13 сентября. Сразу же в жилище общественника начались обыски.

«Вчера задержали 4 человек. Приходили с постановлениями на обыск домов. У моего мужа и зятя ничего противозаконного найдено не было, — рассказала Сиб.фм Мария Тюляева. – У одного из сотрудников моего мужа найдено какое-то липовое удостоверение. Адвокаты нам сообщили, что зятю моему грозит от 3-х до 5 лет, мужу 10 лет».

В данный момент Рустам Мирзамдамов и другие задержанные находятся в полиции, где проводится очная ставка. Она должна закончится после пяти.

«Они задержаны на 48 часов, и им предъявлено обвинение. Задерживали их по одному делу, а теперь им всем вменили разные статьи. Мужу моему предъявляют статью 163 часть 3 УК РФ ("Вымогательство"), вторую статью я вам назвать не могу, но типа, как превышение полномочий или самоуправство, — говорит Мария Тюляева. –

А зятю – статью 162, часть 2, «Разбой». Двое потерпевших похожи на подкупленных».

Родственники и друзья общественника уверены, что членов дружины «Пульс» подставляют, ведь они вели активную и бескомпромиссную борьбу с наркодилерами на территории Октябрьского района.

«В последнее время были задержаны 2 ДПСников – один с крупной партией наркотиков, а другой за взятку. Рустам по этим двум делам идёт свидетелем. Мы думаем, что от него решили избавиться таким путём», — считает Мария.

Сейчас родственники ожидают новую информацию от адвокатов Рустама Мирзамдамова, которые работают по назначению.

Известно, что за последний год дружинники активно боролись с закладчиками наркотиков и теми, кто оставляет на домах граффити с запрещённой рекламой. Нескольких дилеров общественники поймали за руку.

Также Рустам Мирзамдамов является помощником депутата Законодательного Собрания Евгения Смышляева, от которого были направлены адвокаты, однако, как говорит жена, они пока не были допущены к делу.

«Если будут избирать меру пресечения, то с завтрашнего дня мы можем сами нанять адвокатов. Зять у меня вину не признаёт, и ему сказали, что он поедет сразу в СИЗО»,

- говорит Мария Тюляева.

В Октябрьском районе уже собралась группа новосибирцев, которая готова прийти поддержать общественника, благодаря которому удалось задержать нескольких крупных наркодилеров.