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общество

В Новосибирской области назвали самых крупных налогоплательщиков

Фото: Freepik.com

ФНС Новосибирской области назвала крупнейших налогоплательщиков региона.

Федеральная налоговая служба опубликовала список крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. Как сообщает Atas.info, хотя конкретные суммы налогов не были озвучены, топ-10 компаний вносят в бюджет региона 20,4% от общей суммы поступлений — 45,263 млрд. рублей.

На первом месте в этом списке оказалось ООО "Разрез Восточный", которое принадлежит угледобывающему холдингу "ЭЛСИ". На втором месте расположилось ООО РНКО "Платежный центр", которое выполняет функции оператора и расчетного центра "Золотая корона".

Следующей в списке оказалась АО "Разрез Колыванский", вторая угледобывающая компания в холдинге "ЭЛСИ". На четвертом месте разместилось ООО "Пивоваренная компания Балтика". Один из его заводов находится в Новосибирске.

На пятом месте находится ООО "АБ ИнБев Эфес", еще один производитель пива. Кроме того, в топ-10 вошли ОАО "РЖД", АО "Авиакомпания Сибирь", ПАО "Сбербанк России", АО "Сибирский ликеро-водочный завод" и отделение Социального фонда РФ по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что почти половина всех взятых сибиряками образовательных кредитов пришлась на август.

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Сергей Щукин
Журналист

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