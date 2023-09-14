В Новосибирской области назвали самых крупных налогоплательщиков

ФНС Новосибирской области назвала крупнейших налогоплательщиков региона.

Федеральная налоговая служба опубликовала список крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. Как сообщает Atas.info, хотя конкретные суммы налогов не были озвучены, топ-10 компаний вносят в бюджет региона 20,4% от общей суммы поступлений — 45,263 млрд. рублей.

На первом месте в этом списке оказалось ООО "Разрез Восточный", которое принадлежит угледобывающему холдингу "ЭЛСИ". На втором месте расположилось ООО РНКО "Платежный центр", которое выполняет функции оператора и расчетного центра "Золотая корона".

Следующей в списке оказалась АО "Разрез Колыванский", вторая угледобывающая компания в холдинге "ЭЛСИ". На четвертом месте разместилось ООО "Пивоваренная компания Балтика". Один из его заводов находится в Новосибирске.

На пятом месте находится ООО "АБ ИнБев Эфес", еще один производитель пива. Кроме того, в топ-10 вошли ОАО "РЖД", АО "Авиакомпания Сибирь", ПАО "Сбербанк России", АО "Сибирский ликеро-водочный завод" и отделение Социального фонда РФ по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что почти половина всех взятых сибиряками образовательных кредитов пришлась на август.