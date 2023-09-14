В поселке под Новосибирском даже не начали строить оплаченный спорткомплекс

Под Новосибирском прокуратура нашла нарушения на стройке спорткомплекса.

В посёлке «Искра» Черепановского района Новосибирской области подрядчик не начал строить спорткомплекс, оплаченный по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прибывшие на проверку прокуроры обнаружили, что на месте будущего спорткомплекса голая земля и строительные материалы. Судя по всему, стройка даже не началась. При проверке документов у фирмы-исполнителя не нашли исполнительную документацию и график производства работ, а поэтому формально отследить было невозможно.

Срок исполнения контракта — до 1 октября 2023 года.

Прокуратура будет контролировать строительство спорткомплекса.

Ранее Сиб.фм сообщал, что виновникам взрыва на заправке в Новосибирске запросили реальные сроки. Государственный обвинитель потребовал от суда назначить всем подсудимым лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, причем на 4 года для Гармидера и Савлука, и на 3 года для Киселя. Как отмечается в суде, все подсудимые признали свою вину, но защита просила вынести решение, не связанное с лишением свободы.