Волосы дыбом: пророчества Жириновского начинают сбываться

Публичные прогнозы о будущем России из уст Владимира Вольфовича сыпались, как из рога изобилия, на протяжении всей его политической карьеры. Тогда они звучали фантастично, но сейчас сбываются на глазах изумлённых россиян. Портал «Сиб.фм» собрал самые актуальные высказывания эпатажного политика, связанные с конкретными датами, к которым стремительно приближается человечество.

В момент, когда в 2020 году кремлёвские политики активно обсуждали безальтернативность Минских соглашений, Жириновский заявлял, что все политические структуры, включая ЛНР, ДНР и фиктивную федеративную Новороссию, являются лишь переходными "мостиками" на пути к единой России — национальному месту жительства всего русского народа. В итоге он оказался прав.

Тогда в его публичных и, как всегда, эмоциональных выступлениях прозвучали слова, относящие к наступившей осени текущего 2023 года: «Австро-Венгрия, устроившая геноцид русских на своей земле, ответственна за создание современной Украины. Раскол Украины на Галицию и Малороссию — это самый лучший вариант. Русофобы соберутся в западном регионе и создадут государство Галиция со столицей во Львове, численностью пять миллионов человек. Это государство может быть принято и в НАТО, и в Евросоюз. А весь юго-восток Украины последует примеру Крыма и присоединится к России. При таком сценарии в состав России войдут территории с населением более 25 млн. человек. Киев перестанет быть противником Москвы, и на западе и востоке наступит мир», пояснил политик.

При этом глава ЛДПР подчёркивал и не раз, что «Зеленский был последним президентом Украины. Других президентов не будет. Учитывая, что Украины не будет». Говоря о конкретных осенних датах, думский провидец предупреждал: «До 19 сентября — ждите. До марта 2024 года, когда напряжение вновь возрастет, все успокоится и заглохнет. Когда пройдут президентские выборы», говори он с трибуны Госдумы. Кстати, многие эксперты как раз сейчас и обсуждают возможность прекращения огня после лета в зоне действия СВО.

Что касается дальнейшего развития событий (после президентских выборов), то Жириновский описал их очень красочно: «Америка сыграет самую большую роль в эскалации войны еще до того, как на Украине появятся признаки открытых боевых действий. Однако им придется уступить. Удаление гнойника сейчас помогает Европе. Огромный регион с населением в 40 млн. человек находится в самом центре Европы. Внутри страны европейцы будут радоваться, если, как это было во времена СССР, российская армия дойдет до границ Германии, Австрии, Венгрии и дальше не пойдет. Когда это разногласие будет разрешено, выиграют все. Только американцы мешают, так как в этой ситуации они потерпят поражение. Они не хотят приравнивать президентство Байдена к провалу. Однако им придется это сделать», предупреждал политик.

Нам с вами остаётся лишь дождаться, тем более, что до 19-го сентября осталось меньше недели.