Врач предупредила об опасности грибов для пожилых людей

Диетолог утверждает, что грибы могут быть вредны для людей в возрасте.

Грибы могут быть опасны для пожилых людей, так как их употребление может вызывать проблемы при определенных заболеваниях, которые часто встречаются в этом возрасте. Об этом сообщает руководитель клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Екатерина Иванникова.

В разговоре с «Известиями» она отмечает, что грибы содержат белок, витамины, минеральные вещества и другие полезные микроэлементы, но в первую очередь они являются трудноперевариваемым продуктом из-за высокого содержания клетчатки и хитина. Из-за этого организм плохо усваивает полезные вещества, которые содержатся в грибах.

Кроме того, грибы, выращенные в экологически неблагоприятных районах, могут накапливать вредные вещества из окружающей среды. Если их съесть, то это может вызвать отравление.

Иванникова уточнила, что пожилым людям можно есть не более 100-150 граммов грибов в сутки.

Она также отмечает, что грибы лучше есть вареными, тушеными или запеченными. Соленые грибы следует ограничить, так как избыток соли и консервантов может привести к повышению артериального давления.

При этом процесс сбора грибов эксперт считает для пожилых полезным занятием благодаря физической активности на свежем воздухе.

Напомним, под Новосибирском женщина собирала грибы и встретила медведя.