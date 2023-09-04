Под Новосибирском женщина собирала грибы и встретила медведя

Жительница Новосибирска рассказала о встрече с медведем по время похода за грибами в лес.

Жительница Новосибирской области чудом спаслась от нападения медведя, когда собирала грибы в лесу рядом с деревней Старое Дубровино, пишет VN.ru.

Женщина услышала хруст и рычание, и обнаружила хищника, находившегося в 50 метрах от нее. Она бросилась к своему автомобилю и поблагодарила Всевышнего за спасение.

В то же время жители села Новосилиш заметили еще одного медведя, блуждающего в 150 метрах от населенного пункта. Ранее в этом районе были найдены рваные овцы, и владельцы домашнего скота потеряли 15 животных. Жители боятся колоть своих животных, чтобы не привлечь косолапых хищников.

Напомним, в Венгеровском районе Новосибирской области разрешили застрелить бурого медведя, задравшего скот у местных жителей. Соответствующий приказ опубликован на сайте минприроды НСО.

Ранее медведь приходил на стойбище лошадей в ЗАО "Усть-Изеевское" Венгеровского района, где задрал двух лошадей. На теле животных были видны следы когтей и зубов хищника. После этого глава района обратился в минприроды с просьбой разрешить застрелить зверя.