В Новосибирской области застрелят медведя-убийцу

Ранее хищник убил двух лошадей на стойбище в Венгеровском районе НСО.

В Венгеровском районе Новосибирской области разрешили застрелить бурого медведя, задравшего скот у местных жителей. Соответствующий приказ опубликован на сайте минприроды НСО.

Ранее медведь приходил на стойбище лошадей в ЗАО "Усть-Изеевское" Венгеровского района, где задрал двух лошадей. На теле животных были видны следы когтей и зубов хищника. После этого глава района обратился в минприроды с просьбой разрешить застрелить зверя.

Согласно приказу ведомства, хищника необходимо отследить и убить в период с 22 по 24 августа на территории охотничьего угодья ООО “Сибирская охота” и охотничьего хозяйства “Улуцкое” в Венгеровском районе. В документа подчеркивается, что медверь представляет угрозу для жизни людей.

Напомним, медведя также заметили в Чулымском районе: здесь он задрал корову возле клуба, расположенного в центре поселка. В Усть-Тарском районе местные жители обнаружили захоронения овц в лесу. Судя по всему, медведь задирал овец и прятал их туши в земле.