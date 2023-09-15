Бывший губернатор Новосибирской области Городецкий сохранил место в Совфеде

Бывший губернатор Новосибирской области Городецкий будет представлять правительство Новосибирской области в Совете Федерации Российской Федерации.

В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области, переизбранный на новый срок губернатор Андрей Травников наделил полномочиями сенатора Владимира Городецкого — он будет представлять правительство региона в Совете Федерации Российской Федерации. Об этом пишет Интерфакс.

Полномочия Владимира Городецкого вступят в силу с 15 сентября 2023.

В ходе выборов Травников представил три кандидатуры на пост сенатора, включая Городецкого, первого вице-спикера Заксобрания региона Андрея Парфенова и главного инфекциониста региона, главврача Городской клинической инфекционной больницы N1 Ларису Позднякову.

Напомним, правительство Новосибирской области уходит в отставку с 15 сентября.