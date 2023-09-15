Правительство Новосибирской области уходит в отставку с 15 сентября

Правительство слагает полномочия после инаугурации губернатора Новосибирской области до формирования нового состава.

Правительство Новосибирской области слагает свои полномочия с 15 сентября. Это решение было принято на внеочередном заседании, в соответствии с актуальным федеральным законодательством.

Новое правительство региона будет сформировано в течение следующего месяца. Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что кадровая работа будет продолжена в плановом режиме.

Пока официальное постановление о передаче полномочий не было подписано.

Напомним, что 15 сентября состоялась торжественная инаугурация губернатора.