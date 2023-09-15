сегодня
15 сентября, 17:27
пробки
7/10
погода
+17.9°C
курсы валют
usd 96.16 | eur 103.2
сегодня
15 сентября, 17:27
пробки
7/10
погода
+17.9°C
курсы валют
usd 96.16 | eur 103.2
сегодня 16:18
политика общество

Правительство Новосибирской области уходит в отставку с 15 сентября

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

Правительство слагает полномочия после инаугурации губернатора Новосибирской области до формирования нового состава.

Правительство Новосибирской области слагает свои полномочия с 15 сентября. Это решение было принято на внеочередном заседании, в соответствии с актуальным федеральным законодательством.

Новое правительство региона будет сформировано в течение следующего месяца. Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что кадровая работа будет продолжена в плановом режиме.

Пока официальное постановление о передаче полномочий не было подписано.

Напомним, что 15 сентября состоялась торжественная инаугурация губернатора.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в