«Казёл рогатый»: в Новосибирске неизвестные разрисовали автомобиль на парковке

В Новосибирске неизвестные вандалы оставили неприличные надписи на машине во дворе.

Утром 15 сентября на парковке возле жилых домов в Новосибирске два автомобиля стали жертвами вандалов. Об этом сообщили читатели Сиб.фм в редакцию.

На фото, опубликованном очевидцами происшествия, видно, что неизвестные осуществили нападение на кузов одного из автомобилей, разрисовав его краской из баллончика и оставив надпись «Казёл рогатый».

Кроме того, жительница улицы Гребенщикова поделилась информацией о другом случае порчи имущества — ее взгляд упал на поврежденную машину со разбитым стеклом, на которой кто-то написал цифру "50".

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском вандалы закрасили памятники на кладбище. Жители района и раньше сталкивались с подобными нарушителями порядка, однако в этот раз они предполагают, что у вандалов были личные мотивы. Это объясняется тем, что были раскрашены черной краской только определенные надгробия.