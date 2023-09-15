Комбат элитного новосибирского батальона «Вега» Панфёров не верит во вторую волну мобилизации

Командующий батальоном «Вега», вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров высказался о возможности второй волны мобилизации этой осенью.

На данный момент в Госдуме России заявили, что второй волны мобилизации этой осенью не ожидается. Этого мнения придерживается и командующий батальоном «Вега» Андрей Панфёров. О том, как изменится ситуация осенью, вице-спикер рассказал изданию «МК в Новосибирске».

«Я сомневаюсь, что всеобщая мобилизация возможна. В целом, уже установленная система работает, задачи СВО выполняются. Люди, которые служат, прониклись задачами, которые стоят перед Вооружёнными Силами РФ и государством, готовы защищать Родину, этого достаточно», — уверен Андрей Панфёров.

Также комбат считает, что в зоне СВО нужны более опытные бойцы, поэтому сейчас основные силы брошены на подготовку контрактников.

Читайте также на сайте Сиб.фм: почему Андрей Панфёров связал гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с диверсией Украины. Впрочем, комбат «Веги» долго не мог поверить в то, что Пригожин действительно был среди пассажиров разбившегося самолёта.