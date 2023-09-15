«Она инопланетянин и нужно ее убить»: в Красноярском крае мужчина забил насмерть 6-летнюю девочку топором

В Красноярском крае мужчину жестоко убил 6-летнюю девочку. Ему не понравилось, что она влезает в разговоры.

В Красноярском крае, 14 сентября, 59 летний мужчина убил 6-летнюю девочку обухом топора. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

По данным следствия, 42-летняя мать девочки распивала алкоголь с мужчиной, который в процессе стал высказывать претензии женщине по поводу ребенка, что она мешает и влезает во взрослые разговоры.

После этого, предположительно, он взял топор на веранде и нанес обухом удары девочке по голове. Мать пыталась оттолкнуть мужчину и прикрыть ребенка, но тоже пострадала.

Мать пояснила правоохранителям, что перед этим он заявил, что девочка инопланетянин и её нужно убить.

Мужчину задержали полицейские. Ребенок скончалась в машине скорой помощи по пути в районную больницу. В прокуратуре пояснили, что семья ребёнка на учетах в органах не состояла.

На подозреваемого возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.



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