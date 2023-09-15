Оторвало ногу: стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом под Новосибирском

Под Новосибирском насмерть разбился водитель мотоцикла.

В Новосибирском районе произошло страшное ДТП, в результате которого погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 14 сентября, водитель автобуса НефАЗ двигался по микрорайону Пашино и поворачивал на Северный обход.В это время он столкнулся с с 28 летним мотоциклистом на «Хонде». В результате происшествия байкер погиб от полученных травм. Судя по опубликованным кадрам в тг-канале «Инцидент Новосибирск», удар был такой силы, что у мотоциклиста оторвало ногу.

На месте работали сотрудники ГИБДД и следственная группа. Все обстоятельства выясняются.



Как ранее писал Сиб.фм, Следком раскрыл подробности расследования посадки самолёта в поле под Новосибирском.