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культура

Певец Игорь Николаев экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии

Фото: соцсети Игоря Николаева

СМИ сообщили о госпитализации артиста Игоря Николаева.

Игорь Николаев, известный музыкант и композитор, был госпитализирован в палату интенсивной терапии из-за сердечных проблем, сказано в сообщении телеграм-канала «112». Врачи оценивают его состояние как тяжелое, утверждает источник.

По данным канала, уже в январе у него возникли серьезные проблемы, в результате чего он был экстренно доставлен в больницу и прооперирован. Ему поставили два стента, что помогло стабилизировать его состояние, и он был выписан из медучреждения.

Однако вопрос о возможности проведения более серьезной хирургической операции до сих пор остается открытым. После тщательного обследования медики примут решение о необходимости операции. Окончательное решение будет известно уже в ближайшие дни, сказано в сообщении.

Напомним, ранее фанаты были шокированы пластической операцией Виктории Бони.

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Александр Борисов
журналист

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