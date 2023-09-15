Певец Игорь Николаев экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии

СМИ сообщили о госпитализации артиста Игоря Николаева.

Игорь Николаев, известный музыкант и композитор, был госпитализирован в палату интенсивной терапии из-за сердечных проблем, сказано в сообщении телеграм-канала «112». Врачи оценивают его состояние как тяжелое, утверждает источник.

По данным канала, уже в январе у него возникли серьезные проблемы, в результате чего он был экстренно доставлен в больницу и прооперирован. Ему поставили два стента, что помогло стабилизировать его состояние, и он был выписан из медучреждения.

Однако вопрос о возможности проведения более серьезной хирургической операции до сих пор остается открытым. После тщательного обследования медики примут решение о необходимости операции. Окончательное решение будет известно уже в ближайшие дни, сказано в сообщении.

Напомним, ранее фанаты были шокированы пластической операцией Виктории Бони.