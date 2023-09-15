Под Новосибирском огонь полностью охватил частный дом

В селе под Новосибирском горит частный дом.

В Новосибирской области в селе Марусино огонь полностью охватил частный дом. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Очевидцы происшествия рассказали, что спасатели уже локализовали возгорание, однако официальной информации от ГУ МЧС пока нет.



UPD. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что горел частный дом и надворные постройки. Со слов соседей, хозяева находятся на работе. Пожар локализовали, погибших нет.

Как ранее писал Сиб.фм, «Уральские авиалинии» продемонстрировали видео с места аварийной посадки пассажирского Airbus A320 в поле под Новосибирском.