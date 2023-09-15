Приставы из Новосибирска вернули матери похищенную отцом девочку

Новосибирские судебные приставы нашли похищенную отцом полтора года назад девочку.

Восьмилетнюю девочку, которую полтора года назад похитил отец, нашли в Новосибирске и передали ее матери. Об этом сообщили в пресс-службе областного ФССП.

Исполнительный лист, предъявленный в подразделение по Железнодорожному району в августе этого года, послужил началом розыска отца и дочери. Новосибирский суд обязал отца передать дочь матери для воспитания. Несмотря на то, что ранее бывшие супруги достигли мирового соглашения относительно порядка общения отца и дочери, отец выкрал девочку на очередной встрече и скрылся.

Никакой связи с отцом дочка до тех пор не поддерживала. Оперативно-разыскные мероприятия помогли выявить местоположение отца: согласно документам, он мог проживать в одном из трёх мест в Новосибирске — и он действительно оказался в одном из них. Сотрудники судебных приставов, отделения спецназначения и органов опеки и попечительства сидели в засаде три часа в надежде застать на прогулке отца с ребенком. Это не удалось, и им пришлось проявить сноровку, чтобы проникнуть в квартиру.

Квартира, где находился отец с дочерью, оказалась заброшенной и грязной. Судя по следам, мужчина ходил по ней в обуви. После сопротивления со стороны отца, судебный пристав-исполнитель ознакомил его с решением суда. Девочку забрали и передали матери. При встрече девочка обрадовалась и обняла маму с тётей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске приставы взыскали миллион у виновника смертельной аварии.