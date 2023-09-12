В Новосибирске приставы взыскали миллион у виновника смертельной аварии

Новосибирские приставы взыскали 1 млн рублей у виновника смертельной аварии.

Приставы Новосибирской области помогли взыскать с жителя Бердска компенсацию в 1 млн рублей в пользу супруги погибшего в ДТП мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП РФ по НСО.

По данным ведомства, 28-летний житель Бердска за рулем легкового автомобиля наехал на пожилого мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм. Водителю было назначено условное лишение свободы на два года и требование выплатить компенсацию морального вреда вдове.

По решению суда обвиняемого в аварии обязали явиться в отделение ФССП. Там ему сообщили, что на его автомобиль Toyota RAV4 наложены ограничения на регистрационные действия, а также потребовали предоставить машину в счёт уплаты долга. После этого мужчина быстро нашел необходимые для выплаты деньги.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области судебный пристав спас смертельно раненного мужчину.

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