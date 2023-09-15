Режиссёр-педофил 11 лет снимал порно с ребёнком в Ростовской области

У педофила в Ростовской области обнаружили терабайты видео с несовершеннолетними.

В Ростовской области задержан режиссер, который более 11 лет назад снимал порно с несовершеннолетней девочкой. Кадры с ребёнком были обнаружены в базе Интерпола, где хранятся фотографии жертв сексуального насилия. Оказалось, что это гражданка России.

По информации телеграм-канала SHOT, один из пользователей порносайтов загрузил фотографии несовершеннолетней актрисы на сайт Интерпола и указал, что она еще не достигла 16 лет. Оказалось, что это школьница из Волгодонска, которой сейчас уже 22 года. После получения информации оперативники немедленно прибыли к пострадавшей девушке. Она рассказала все подробности произошедшего. В детстве ее заставлял сниматься во взрослых фильмах местный мужчина по имени Виктор В., который для примера показывал ей порно. Сам он также участвовал в съемках. Это началось в 2006 году, когда девочке было всего 6 лет, а мужчине — 30, и продолжалось в течение семи лет.

В ходе обыска у педофила-порнорежиссера в его квартире и на даче были обнаружены 9 жестких дисков и несколько флешек с порно контентом, общим объемом около 40 терабайт. Подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Сама пострадавшая девушка находится в порядке и занимается профессиональным наращиванием ресниц и ногтей.

Напомним, в Дзержинском районе Новосибирска объявился педофил.